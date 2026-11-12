Pourquoi la SNCF fait-elle varier le prix de ses billets ?

La SNCF prend de l'avance. Dès ce 12 novembre, les voyageurs peuvent réserver leurs billets TGV INOUI jusqu'au 2 juillet 2027. Cette ouverture permet notamment d'anticiper les déplacements des vacances d'hiver, de printemps et les ponts de mai. Une occasion de profiter des tarifs les plus avantageux, avant que les prix ne grimpent avec la demande.

Car contrairement à ce que l'on pourrait penser, le prix d'un billet de train n'est pas fixe. La SNCF utilise une technique appelée « yield management » : elle fait évoluer ses tarifs en fonction de la demande anticipée et du nombre de places encore disponibles. Plus un train se remplit, plus les billets les moins chers disparaissent, laissant place à des tarifs supérieurs.

Mais cette stratégie ne répond pas uniquement à une logique commerciale. Elle s'explique aussi par le coût de fonctionnement du transport ferroviaire.

Pour chaque train qui circule, SNCF Voyageurs, l'entreprise qui exploite les TGV et vend les billets, doit payer des péages ferroviaires à SNCF Réseau, chargé de gérer et d'entretenir les voies ferrées. Autrement dit, même si les deux entités appartiennent au groupe SNCF, la première doit rémunérer la seconde pour utiliser le réseau.

Et cette dépense ne dépend pas du nombre de voyageurs présents à bord. Un TGV qui circule à moitié vide doit tout de même payer son droit de passage. Selon la décomposition indicative des coûts publiée par SNCF Voyageurs, les péages ferroviaires représentent environ 40 % du coût d'un billet TGV INOUI.

D'où l'intérêt, pour la SNCF, de remplir au maximum ses trains. En proposant quelques billets à petits prix, elle attire des voyageurs supplémentaires. Et lorsque la demande est forte, elle peut augmenter ses tarifs pour dégager davantage de recettes.

L'objectif est donc de rentabiliser chaque circulation : les coûts sont engagés avant même de savoir combien de passagers monteront à bord.