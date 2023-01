Pourquoi la tempête Fien frappe après la dépression Gérard ?

La tempête Gérard a touché la France ce lundi 16 janvier, balayant notamment le nord-ouest, de la Bretagne aux Pays de la Loire, en passant par la Normandie. Elle est suivie de près, ce mardi 17 janvier, par la tempête Fien, qui touche cette fois-ci le sud de la France, du Sud-ouest jusqu'au Massif Central et aux Alpes.

Comme pour chaque phénomène météorologique qui touche la France, Météo France leur a donc attribué des noms. Il faut savoir que depuis 2017, une liste de noms est établie en partenariat avec la Belgique, le Luxembourg, l'Espagne et le Portugal. Ainsi, dès qu'une tempête frappe dans ces pays essentiellement, c'est à eux d'attribuer un nom au phénomène. La liste est prédéfinie à l'avance, et la désignation suit l'ordre alphabétique.

Alors pourquoi, la tempête Fien a-t-elle été annoncée après la tempête Gérard ? "Gérard a été repéré en deuxième, alors que Fien a été repéré en premier", nous explique tout simplement Florentin Cayrouse, vice-président de l’association Météo Centre. "Fien était beaucoup plus au large et beaucoup plus facilement repérable". Mais Gérard se trouvait plus proche des côtes, et a donc frappé la France plus tôt.