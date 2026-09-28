Pourquoi le pape est-il aussi un chef d’État ?

Le pape est avant tout le chef de l’Église catholique et le guide spirituel de près de 1,4 milliard de catholiques dans le monde. Mais lorsqu’il rencontre un président ou un autre dirigeant politique, il n’intervient pas uniquement au titre de ses fonctions religieuses.

La raison tient à la particularité du Vatican. Le pape est également le souverain de l’État de la Cité du Vatican, un État indépendant situé au cœur de Rome. Il exerce donc une fonction de chef d’État en plus de son rôle à la tête de l’Église catholique. Cette distinction permet de comprendre pourquoi le pape peut être reçu officiellement par des gouvernements et participer à des échanges diplomatiques sur des questions internationales.

Mais il existe une subtilité supplémentaire : dans les relations internationales, c’est surtout le Saint-Siège, et non l’État de la Cité du Vatican, qui constitue l’interlocuteur diplomatique du pape. Le Saint-Siège désigne l’autorité centrale de l’Église catholique, autour du pape et de la Curie romaine. Il dispose d’une personnalité juridique internationale et entretient des relations diplomatiques avec de nombreux États.

Le Vatican et le Saint-Siège sont donc deux réalités différentes, même s’ils sont étroitement liés. L’État de la Cité du Vatican fournit notamment un territoire et une souveraineté au Saint-Siège, tandis que ce dernier représente l’Église catholique dans les relations internationales. C’est ce qui explique la place particulière du pape sur la scène diplomatique. Lorsqu’il rencontre un chef d’État, il peut donc être considéré à la fois comme le chef de l’Église catholique et comme le souverain du Vatican, tandis que le Saint-Siège joue son rôle d’acteur diplomatique international.

Une double dimension qui permet au pape d’occuper une place assez unique : il est à la fois une figure religieuse majeure et le représentant d’une entité souveraine reconnue dans les relations internationales.