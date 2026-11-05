Pourquoi le plafond du Livret A est-il fixé à 22 950 euros ?

Alors que les plafonds d'épargne sont souvent exprimés en montants ronds, celui du Livret A est fixé à 22 950 euros. Ni 23 000, ni 25 000 euros. Une somme qui ne doit rien au hasard, mais qui est le résultat de plusieurs évolutions successives.

Pour en comprendre l'origine, il faut remonter à 1991. À cette époque, le plafond du Livret A est fixé à 100 000 francs. Lorsque la France passe à l'euro, en 2002, ce montant est converti selon le taux officiel de 1 euro pour 6,55957 francs. La conversion donne alors environ 15 245 euros. Le plafond est finalement ajusté à 15 300 euros.

Mais c'est surtout en 2012 et 2013 que le montant actuel prend forme. À l'époque, François Hollande souhaite augmenter le plafond du Livret A, conformément à une promesse de campagne. Le gouvernement décide alors de deux relèvements successifs.

Le premier intervient le 1er octobre 2012, avec une augmentation de 25 %. Le plafond passe ainsi de 15 300 à 19 125 euros. Quelques mois plus tard, le 1er janvier 2013, une seconde hausse de 20 % est appliquée. Le montant atteint alors exactement 22 950 euros.

Depuis cette date, le plafond n'a plus évolué. Il est resté inchangé pendant près de quatorze ans, malgré les changements économiques et l'inflation.

Le gouvernement prévoit désormais de le relever à nouveau en février 2027. Sébastien Lecornu a évoqué une fourchette comprise entre 25 000 et 30 000 euros, sans que le montant définitif soit encore arrêté.

Ainsi, ces 22 950 euros, qui peuvent sembler sortir de nulle part, sont en réalité l'héritage d'un ancien plafond exprimé en francs, puis de deux augmentations successives calculées en pourcentage.