Pourquoi le prix du timbre augmente chaque année

À partir du 1er janvier 2027, le prix des timbres et des colis augmentera en moyenne de 6,73 %.

Une hausse que La Poste justifie par la baisse continue des volumes de courrier. Une explication qui peut surprendre : pourquoi l'entreprise ne réduit-elle pas simplement ses coûts au lieu d'augmenter régulièrement ses tarifs ?

En réalité, La Poste mène depuis de nombreuses années une profonde transformation de son fonctionnement. Face à l'effondrement du nombre de lettres échangées – conséquence de la dématérialisation des échanges –, l'entreprise a fermé des centres de tri, automatisé une grande partie de ses activités, réorganisé les tournées des facteurs et supprimé le timbre rouge au profit de l'e-Lettre rouge. Pourtant, ces efforts ne suffisent pas à compenser la baisse des volumes. La raison tient à une contrainte souvent méconnue : La Poste n'est pas une entreprise comme les autres.

Elle est chargée d'une mission de service universel, définie par la loi. Concrètement, elle doit continuer à assurer la distribution du courrier sur l'ensemble du territoire, selon des règles fixées par les pouvoirs publics. Cette obligation limite les économies qu'elle peut réaliser. Impossible, par exemple, d'abandonner les secteurs les moins rentables ou de concentrer la distribution uniquement dans les grandes villes.

Autrement dit, une partie des coûts de La Poste ne dépend pas uniquement de ses choix de gestion. Le réseau postal doit continuer à fonctionner, même si le nombre de lettres diminue fortement. Or ce même réseau est aujourd'hui financé par un volume d'envois bien plus faible qu'il y a vingt ans.

C'est ce mécanisme qui explique les hausses successives du prix du timbre. Plus les Français envoient leurs courriers par voie électronique, moins il reste de lettres pour financer un réseau postal qui, lui, doit continuer à desservir l'ensemble du pays.

Au-delà de la hausse des tarifs, cette évolution pose une question plus large : jusqu'où les Français souhaitent-ils maintenir un service postal de proximité ? Car derrière le prix d'un timbre, c'est aussi le financement d'un réseau national et d'une mission de service public qui est en jeu.