Pourquoi le sommeil influence-t-il la prise de poids ?

On savait déjà que l’alimentation et l’activité physique jouaient un rôle important dans la perte de poids. Mais le sommeil n’est pas à négliger non plus. C’est ce que nous a expliqué ce jeudi Marie-Céline Bastel, Nutritionniste Comportementaliste, spécialiste de la perte de poids sans régime et de la transformation durable. « Quand on dort mal ou pas suffisamment, notre comportement alimentaire peut changer sans même avoir conscience de ça », nous explique-t-elle.

Car c’est l’erreur que l’on fait tous lorsqu’on veut perdre du poids, on va d’abord chercher à contrôler notre assiette ou notre activité physique. Pourtant, le sommeil joue un rôle majeur, et peut avoir une vraie incidence sur le reste. « C’est pendant notre sommeil que les hormones de faim et de satiété sont en partie régulées. Donc quand on dort trop peu, cela entraine des perturbations ».

En quête d’énergie

Et les études sur le sujet le confirment. Les études sur le manque de sommeil montrent une augmentation de la faim et des apports alimentaires en période grosse fatigue. « Quand on manque de sommeil, le corps est la recherche d’énergie et le carburant principal du corps… bah c’est la nourriture, précise Marie-Céline. Donc quand on est fatigué on va plus facilement être attiré vers des aliments qui nous en apportent rapidement de l’énergie ».

Résultat : en période de grosse fatigue, les aliments sucrés et énergétiques peuvent devenir particulièrement tentants. Et ce n’est pas tout ! Quand on manque de sommeil, la motivation pour faire du sport peut également diminuer. Entre les envies de grignotage et l’envie de rester sous la couette, perdre du poids peut alors devenir plus difficile.

En quête de sommeil

Maintenant qu’on sait que le sommeil est un élément primordial, comment bien dormir ? « Déjà, le premier repère, c’est de vérifier qu’on dort suffisamment. Chez l’adulte, on recommande en moyenne 7 à 8 heures de sommeil par nuit régulièrement », explique Marie-Céline. Il est également conseillé d’éviter le café ou le thé trop tard, d’éviter de multiplier les écrans avant de dormir, les repas riches ou l’alcool juste avant de dormir.

Enfin, il est préférable de préparer son sommeil avant d’aller au lit. « On ne peut pas demander à notre cerveau de passer de cent à zéro en dix secondes, explique notre experte. 30 minutes avant d’aller dormir, on arrête la série, on pose le téléphone, on baisse un peu les lumières… »

« Et puis il y a un dernier facteur qui joue sur le sommeil c’est le mouvement, termine Marie-Céline. Bouger régulièrement dans la journée aide à améliorer la qualité du sommeil, notamment parce que l’activité physique favorise la récupération et aide à mieux réguler notre rythme veille-sommeil. Elle contribue aussi à diminuer les tensions et le niveau de stress, ce qui peut faciliter l’endormissement ».

Le geste de la semaine

C’est le moment de mettre en pratique ces bons conseils, à travers le « geste de la semaine », conseillé par notre nutritionniste-comportementaliste. Elle nous propose cette semaine de créer une petite routine du soir, qui commence dès le dîner. « Essayez de prendre un repas équilibré, en écoutant votre faim et surtout votre satiété ».

Puis, 30 minutes avant le coucher, on évite toute stimulation et on choisit plutôt une activité qui nous détend : prendre une douche, lire un livre… « Et on termine par de la respiration profonde ou un peu de méditation qui vont venir apaiser le système nerveux ».

L’idée à retenir ? Pour prendre soin de son poids, inutile de se concentrer uniquement sur ce que l’on mange ou sur le sport. Bien dormir fait aussi partie des habitudes qui peuvent aider à mieux réguler son appétit et à préserver son équilibre alimentaire.