Pourquoi le taux du Livret A va encore baisser

L’annonce est attendue ce jeudi et, sauf surprise, le taux du Livret A devrait encore reculer, dans le sillage du ralentissement de l’inflation.

Le rendement du Livret A, aujourd’hui fixé à 1,7 %, s’apprête à être recalculé par la Banque de France. Certains observateurs évoquent un nouveau taux autour de 1,4 %, soit plus de deux fois inférieur aux 3 % en vigueur il y a encore un an, en janvier 2025. Une évolution qui suscite incompréhension et agacement chez de nombreux épargnants.

Pourquoi le Livret A baisse-t-il sans cesse alors que les prix restent élevés dans le quotidien des Français ?

La réponse tient à un mécanisme souvent mal compris. Contrairement à une idée répandue, le taux du Livret A ne reflète pas l’inflation du moment, mais celle des douze derniers mois. Autrement dit, il réagit avec retard aux évolutions économiques.

Contrairement aux accusations parfois formulées, cette baisse n’est ni un « cadeau fiscal aux banques » ni une décision arbitraire de la Banque de France. Elle résulte de l’application automatique d’une formule légale bien précise. Cette formule repose sur deux piliers principaux. D’abord, un taux lié à la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), qui influence les taux d’intérêt de l’économie. Ensuite, l’inflation hors tabac observée sur le deuxième semestre 2025.

Or, c’est précisément cette deuxième composante qui tire le taux du Livret A vers le bas. Après plusieurs années de fortes tensions inflationnistes, la hausse des prix s’est nettement ralentie en France. Cette désinflation, bénéfique pour le pouvoir d’achat des ménages, pèse mécaniquement sur le rendement du Livret A. Le produit d’épargne réglementée ne fait donc que traduire, avec un décalage temporel, l’accalmie inflationniste récente.

Comprendre ce fonctionnement change profondément la lecture de la situation. La baisse du Livret A ne traduit pas un choix politique opportuniste ni une volonté de pénaliser les épargnants. Elle correspond à l’application stricte d’une règle de calcul inscrite dans la loi, fondée sur l’inflation passée et non sur les perceptions actuelles du coût de la vie. Un mécanisme automatique, parfois frustrant, mais juridiquement et économiquement cohérent.