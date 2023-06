Pourquoi le film "Barbie" est-il à l'origine d'une pénurie mondiale de peinture rose ?

Le monde entier va voir la vie en rose. Et pour cause : la cheffe décoratrice du film Barbie a confié à Architectural Digest que le tournage avait nécessité tellement de peinture rose pour l'élaboration des décors qu’il avait contribué à une pénurie mondiale de cette couleur chez son fournisseur, l’entreprise Rosco. "Le monde s’est retrouvé à court de rose", a assuré Sarah Greenwood au magazine.

Une information confirmée par Lauren Proud, vice-présidente du marketing mondial du géant de la peinture. "Nos stocks étaient déjà bas, puis nous leur avons donné tout ce que nous pouvions", a-t-elle expliqué, confiant que le tournage du film avait coïncidé avec les problèmes d’approvisionnement mondial liés à la crise de Covid-19 et à des conditions météorologiques extrêmes au Texas début 2021.

Barbie, un film totalement rose

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les fans de rose vont être servis avec le film Barbie. "Je voulais que le rose soit éclatant et que tout soit too much" a expliqué la réalisatrice Greta Gerwig. "Il fallait aussi garder un côté enfantin, c'était primordial. Parce qu'il ne faut jamais oublier ce qui nous a fait adorer Barbie en tant que petites filles... Pourquoi descendre des escaliers quand on peut glisser directement dans sa piscine ? Pourquoi monter péniblement les escaliers alors que vous pouvez grimper dans un ascenseur rose assorti à votre robe ?", a-t-elle ajouté.