Pourquoi les écoles ne sont-elles pas climatisées ? Le paradoxe caché de la réglementation française

Ce lundi, beaucoup d’écoles ont invité les parents à ne pas déposer leur enfant… En cause ? La chaleur dans les salles. En pleine canicule, les écoles, collèges et lycées se transforment souvent en sauna.

Pour limiter les risques, plusieurs villes ont décidé de fermer leurs écoles ou d’inciter les parents à garder leurs enfants. À chaque épisode de canicule, la même question revient : pourquoi ne pas installer tout simplement la climatisation dans les écoles ? Après tout, les vagues de chaleur sont de plus en plus fréquentes et les salles de classe peuvent devenir difficilement supportables. L'idée semble relever du simple bon sens.

Depuis des décennies, la politique française du bâtiment repose sur un principe simple : réduire les besoins énergétiques avant d'ajouter des équipements. Cette logique s'est renforcée avec la réglementation environnementale RE2020, entrée en vigueur en 2022. Ce texte ne se contente pas d'encadrer les consommations d'énergie ou les émissions de carbone des bâtiments neufs. Il introduit également un indicateur spécifique de « confort d'été ».

L'objectif est révélateur : il ne s'agit pas d'obliger les bâtiments à être climatisés, mais de faire en sorte qu'ils restent supportables lorsqu'il fait chaud, même sans climatisation.

Concrètement, la réglementation valorise d'abord les solutions dites passives : protections solaires extérieures, isolation performante, ventilation naturelle, inertie thermique des matériaux, végétalisation des abords. Ces dispositifs visent à empêcher la chaleur d'entrer ou à la dissiper naturellement. La climatisation, elle, intervient seulement une fois que le bâtiment a déjà accumulé la chaleur.

C'est là que réside le paradoxe. Pour le grand public, la réponse à la chaleur est souvent technologique : ajouter des climatiseurs. Pour les concepteurs des réglementations thermiques, la meilleure climatisation est celle dont on n'a pas besoin.

Cette approche repose sur un autre constat : la climatisation améliore le confort, mais elle augmente aussi la consommation électrique. Lors des épisodes de canicule, lorsque des millions d'appareils fonctionnent simultanément, elle peut contribuer aux pics de demande sur le réseau électrique.

Le débat sur la climatisation des écoles est donc plus complexe qu'il n'y paraît. La véritable question n'est pas seulement de savoir s'il faut installer davantage de climatiseurs. Elle est de savoir comment adapter un parc scolaire souvent ancien, conçu pour le climat du XXe siècle, aux températures du XXIe siècle. Et sur ce point, la réglementation française a fait un choix clair : avant de refroidir, il faut d'abord éviter que les bâtiments ne surchauffent.