Pourquoi les festivals sont en difficulté financière ?

Comme chaque année, l’été est rythmé au son des festivals. Mais malgré une fréquentation au rendez-vous, les festivals sont en difficulté : l'an dernier, près d’un festival sur deux était déficitaire d’un peu plus de 115 000 euros en moyenne. Certains étaient même dans le rouge en affichant complet... Comment est-ce possible ?

Des budgets qui flambent

Tout simplement parce que l’inflation est passée par là et a fait exploser les budgets. Celui des artistes tout d’abord : +21% depuis 2019. Certaines têtes d’affiche n’hésitent plus à gonfler les tarifs de leurs prestations, puisque les lives représentent désormais entre 70 et 80% de leurs recettes. Exemple avec Rock en Seine l’an dernier, qui a déboursé 1 million et demi d’euros pour s’offrir Billie Eillish.

Le coût des assurances a aussi augmenté de 56% entre 2019 et 2022 tout comme les frais de sécurité privée : +26%. Parmi les autres raisons qui expliquent les difficultés financières des festoches, le changement d’habitude des consommateurs : ces derniers réservent plus tardivement, ce qui peut engendrer des coûts de dernière minute pour les organisateurs qui doivent s’adapter. Aussi après les années Covid, le public privilégie les grands événements, résultat le fossé entre les gros festivals et les autres se creuse.

La billetterie impactée

Les JO de cet été n’arrangent pas non plus les choses. Beaucoup de festivals ont décalé leurs dates pour être sûr que techniciens et agents de sécurité soient disponibles pour leur événement et conséquence : de nombreux rendez-vous sont concentrés sur quelques week-ends au mois de juillet et fin août ce qui renforce la concurrence.

Tous ces facteurs se répercutent évidemment sur les festivaliers avec un prix moyen des billets qui a augmenté de 10% entre 2019 et 2022.