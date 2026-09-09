Pourquoi les musées peuvent-ils encore être cambriolés ?

Quatre tableaux ont été dérobés au musée Renoir de Cagnes-sur-Mer. Les suspects ont quitté les lieux avant l’arrivée de la police et ont abandonné l’un des tableaux dans leur fuite. Ce cambriolage intervient après plusieurs autres vols dans des établissements culturels français : le musée Lalique dans le Bas-Rhin en juillet dernier, mais aussi le musée du Président Jacques Chirac en Corrèze, le musée national Adrien-Dubouché à Limoges ou encore le Muséum national d’histoire naturelle à Paris.

De quoi donner l’impression que les musées sont particulièrement vulnérables. Pourtant, il faut distinguer deux choses : l’obligation de protéger les collections et l’obligation de rendre leur vol impossible.

Les musées de France sont soumis à des obligations de conservation et de protection de leurs collections. Mais la réglementation ne prévoit pas un modèle unique de sécurité qui s’appliquerait à tous les établissements. Le ministère de la Culture explique que la sûreté repose notamment sur des moyens humains et techniques adaptés à chaque musée, en fonction de sa taille, de ses collections, de sa fréquentation et des risques auxquels il est exposé.

Cela peut comprendre de la surveillance, des systèmes d’alarme, de la vidéosurveillance ou encore des dispositifs de contrôle des accès. Mais ces mesures ne constituent pas une garantie absolue contre une intrusion.

C’est là que se trouve le paradoxe : le fait qu’un musée soit cambriolé ne signifie pas nécessairement qu’il n’était pas correctement sécurisé ou qu’il a enfreint les règles. Un dispositif peut être conforme, adapté aux risques identifiés et malgré tout être contourné.

Pour empêcher absolument toute tentative de vol, il faudrait pousser les dispositifs de sûreté beaucoup plus loin, au risque de transformer les musées en véritables forteresses. Or leur mission est aussi d’accueillir du public et de rendre les œuvres accessibles.

La sécurité d’un musée repose donc nécessairement sur un équilibre entre protection, accessibilité et niveau de risque. La réglementation impose de protéger les œuvres, mais elle ne promet pas qu’elles seront inviolables.