Pourquoi tournons-nous à gauche sans nous en rendre compte ? Un mystère du comportement humain

Quand on marche sans destination précise — dans un musée, un supermarché ou une grande pièce vide — une étrange tendance semble se répéter : beaucoup d’entre nous bifurquent spontanément vers la gauche.

Ce comportement, observé dans plusieurs pays et cultures, intrigue aujourd’hui les scientifiques, qui peinent encore à en donner une explication définitive. Comme le précise Sciences-et-vie, des recherches récentes ont mis en évidence un biais directionnel étonnant : lorsqu’on laisse des individus se déplacer librement dans un espace clos, ils ne se répartissent pas aléatoirement. Au contraire, une légère majorité tend à tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, donc vers la gauche. Cette tendance a été observée dans des expériences menées en Europe et en Asie, ce qui suggère qu’elle pourrait être universelle et non liée à une culture particulière.

L’hypothèse la plus simple serait de penser que ce phénomène dépend de la latéralité — le fait d’être droitier ou gaucher — ou encore de l’œil ou du pied dominant. Pourtant, les études montrent que ces facteurs n’expliquent pas entièrement le biais observé. Même en tenant compte de ces différences individuelles, la tendance collective persiste.

Une autre piste évoquée par les chercheurs repose sur l’idée que de minuscules préférences motrices ou perceptives, propres à chaque individu, pourraient s’additionner dans un groupe. Autrement dit, chacun aurait une légère tendance inconsciente à tourner d’un côté, et ces micro-biais cumulés produiraient un mouvement global cohérent, comme une sorte de rotation collective spontanée.

Ce phénomène a d’abord été repéré de manière presque accidentelle, lors d’expériences sur les déplacements de foule et la distanciation sociale. En analysant les vidéos, les scientifiques ont remarqué que les trajectoires formaient systématiquement des spirales dans le même sens, ce qui a ouvert un nouveau champ d’étude sur l’organisation des mouvements humains.

Mais malgré ces observations répétées, la cause profonde reste inconnue. Certains chercheurs explorent des pistes liées au cerveau, à la perception de l’espace ou encore à des asymétries corporelles subtiles. D’autres pensent que le hasard et le contexte jouent un rôle plus important qu’on ne le croit.