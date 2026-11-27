Pourquoi faut-il une loi pour obliger les supermarchés à vendre certains produits sans marge commerciale ? Les enseignes ne peuvent-elles pas déjà décider de réduire leurs prix comme elles le souhaitent ? En réalité, une règle juridique limite leur liberté commerciale : le SRP+10.

Les distributeurs peuvent déjà organiser volontairement des opérations de vente à prix coûtant. Mais la proposition de loi examinée à l'Assemblée nationale veut aller plus loin : rendre cette pratique obligatoire pour un panier d'au moins 80 références alimentaires recommandées pour la santé.

Pour comprendre pourquoi une intervention du législateur est nécessaire, il faut revenir à une disposition instaurée par la loi Égalim de 2018. Depuis 2019, le dispositif appelé « SRP+10 » relève de 10 % le seuil de revente à perte pour les produits alimentaires concernés.

Concrètement, les grandes surfaces ne peuvent normalement pas revendre ces produits à un prix inférieur à 110 % de leur prix d'achat effectif. Même si elles acceptent de renoncer à leur marge commerciale, elles ne peuvent donc pas toujours descendre jusqu'au prix auquel elles ont acheté la marchandise.

Cette règle avait notamment pour objectif de limiter les opérations commerciales agressives des distributeurs, qui pouvaient utiliser certains produits alimentaires comme produits d'appel, au risque de fragiliser les fournisseurs et les producteurs.

La proposition de loi entend donc aménager cette réglementation. Pour les produits intégrés au panier, elle prévoit de lever cette majoration de 10 %, afin de permettre leur vente à prix coûtant.

Attention toutefois : cela ne signifie pas que les supermarchés devront vendre à perte. Le prix pourra toujours intégrer les frais liés à la distribution, comme le transport, le stockage, le personnel, l'énergie ou encore une partie des charges du magasin.

Il s'agit donc de créer une exception à une règle commerciale existante pour rendre obligatoire une pratique que les enseignes ne peuvent pas toujours mettre en œuvre librement aujourd'hui.