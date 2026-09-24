Pourquoi vous n’arrivez pas à vous reposer vraiment ?

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous vous sentez constamment fatigué, même après une bonne nuit de sommeil ? Cette semaine, dans « On prend soin de vous », nous nous sommes intéressés à notre sommeil… et surtout à ce qui nous empêche de vraiment récupérer.

Vous vous couchez tôt, vous dormez huit heures et pourtant, au réveil, vous êtes toujours épuisé ? Vous n’êtes pas seul. Mary-Morgane, experte en gestion du stress, s’est penchée cette semaine sur notre antenne sur cette fatigue qui peut persister malgré un nombre d’heures de sommeil suffisant. Et la réponse ne se trouverait pas uniquement dans la durée de nos nuits ou dans notre emploi du temps, mais aussi dans l’état de notre système nerveux. « Alors, évidemment, il faut un certain nombre d’heures de sommeil pour être en forme, mais il n’y a pas que ça, précise Mary-Morgane. Le repos, ce n'est pas une question de temps, c'est une question d'état. » Autrement dit, pour vraiment récupérer, encore faut-il que notre organisme se sente en sécurité. Car lorsque nous sommes en « mode survie », « le corps ne se répare pas. Il gère, il tient, il endure ».

Passer en « mode sécurité » La récupération intervient lorsque le système nerveux quitte ce mode survie pour passer en « mode sécurité », c’est-à-dire « quand le système nerveux a reçu le signal que le danger est passé ». Mais comment lui envoyer ce signal ? Pour Mary-Morgane, il faut commencer par agir sur le corps, plutôt que d’essayer de simplement « décompresser » mentalement. « Avant de chercher à "décompresser mentalement", donnez quelque chose au corps, explique notre experte. Une respiration lente, un bain chaud, une marche sans téléphone… Le corps a besoin de sentir la sécurité avant que la tête puisse la croire. » Et inutile d’attendre les vacances ou le week-end pour souffler. La régularité serait essentielle : « Ce qui régule le système nerveux, c'est le quotidien. Des petites pauses, de vraies pauses, plusieurs fois par jour, pas un grand repos une fois de temps en temps. »