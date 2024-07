Premier tour des élections législatives 2024 : le RN en tête, forte participation

Comme aux élections européennes du 9 juin dernier, le Rassemblement National est arrivé en tête du premier tour des élections législatives ce dimanche 30 juin. Le parti d’extrême-droite recueillerait environ 34% des voix au niveau national selon les estimations des instituts de sondage. Il devance le Nouveau Front Populaire, deuxième avec 28 à 29%. La majorité présidentielle, troisième, ne recueille que 20 à 21,5%. A titre de comparaison, la gauche était arrivée en tête du premier tour en 2022, avec 25,78% des voix, au coude-à-coude avec la majorité présidentielle (25,75%). Le RN avait fini troisième avec 18,68% des voix, devant LR (13,63%).

65 à 85 députés seraient élus dès le premier tour. Les résultats circonscription par circonscription sont à retrouver sur le site du ministère de l'Intérieur.

Le taux de participation est bien plus élevé qu’il y a deux ans, 65,5 à 69,5% des électeurs se sont rendus aux urnes. C’est 18 à 20 points de plus que lors du précédent scrutin. Cette forte participation a des conséquences sur le second tour, puisqu’il faut obtenir un score supérieur à 12,5% des inscrits pour se maintenir. Cela pourrait ainsi donner lieu à 285 à 315 triangulaires dans de nombreuses circonscriptions, contre seulement 8 en 2022. Les candidats en position de se maintenir peuvent cependant décider de se désister.

Le second tour se déroulera dans une semaine, dimanche 7 juillet. Les résultats laissent entrevoir une forte poussée du RN à l’Assemblée nationale. Le parti d’extrême-droite pourrait compter entre 230 et 310 députés. Ils n’étaient que 89 en 2022. La majorité absolue est fixée à 289 députés. Ces projections sont à prendre avec précautions, l'entre-deux tours donnera lieu à des désistements et consignes de vote.