Présidentielle 2027 : pourquoi annoncer sa candidature ne suffit pas pour être candidat

À mesure que l'élection présidentielle de 2027 approche, les prétendants à l'Élysée sont de plus en plus nombreux. Les médias recensent déjà plusieurs dizaines de personnalités ayant annoncé leur intention de se présenter. Mais attention : annoncer sa candidature ne signifie pas pour autant être officiellement candidat à l'élection.

En effet, il n'existe pas de liste officielle des personnes qui déclarent vouloir se présenter. La seule liste qui fait foi est celle établie par le Conseil constitutionnel, après vérification des candidatures.

500 parrainages d'élus indispensables

Pour pouvoir participer au premier tour de la présidentielle, une personnalité doit d'abord obtenir au moins 500 présentations, communément appelées « parrainages », d'élus habilités. Il peut s'agir notamment de maires, de parlementaires, de conseillers régionaux ou départementaux. Ces parrainages doivent provenir d'au moins 30 départements ou collectivités d'outre-mer. Un même territoire ne peut pas fournir plus de 50 présentations retenues.

Autre particularité : ce sont les élus eux-mêmes qui transmettent directement leurs formulaires officiels au Conseil constitutionnel. Un candidat ne peut donc pas simplement déposer un dossier contenant les signatures recueillies. Obtenir les 500 parrainages ne suffit toutefois pas. Les candidats doivent également remplir les conditions légales d'éligibilité, notamment être âgés d'au moins 18 ans, jouir de leurs droits civils et politiques et être en règle avec leurs obligations liées au service national.

Ils doivent aussi fournir plusieurs documents, dont une déclaration de patrimoine et une déclaration d'intérêts et d'activités, et consentir formellement à leur candidature. Le Conseil constitutionnel vérifie ensuite l'ensemble des éléments avant de publier la liste officielle des candidats autorisés à participer à l'élection.

Une distinction essentielle : en France, chacun peut annoncer son intention de briguer la présidence. Mais seuls ceux qui remplissent toutes les conditions et obtiennent la validation du Conseil constitutionnel peuvent réellement se présenter devant les électeurs.