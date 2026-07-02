Présidentielle 2027 : pourquoi les dates posent problème ?

La présidentielle 2027 se déroulera les dimanche 18 avril et 2 mai 2027, soit pour le second tour un jour seulement après le 1er-Mai et ses manifestations pour la fête des Travailleurs… ce qui déplait fortement aux syndicats.

Selon le gouvernement, cette date est le fruit de "l'ensemble des contraintes" notamment imposées par la Constitution. Les syndicats dénoncent un second tour fixé le 2 mai, au lendemain de la Fête du travail. Car si le second tour se tient le 2 mai 2027, alors le 1er mai devient la veille du scrutin. Et cela change tout.

Le Code électoral prévoit qu'à partir de la veille de l'élection débute une période de silence électoral. Les candidats ne peuvent plus faire campagne, distribuer de tracts ou diffuser de messages destinés à influencer le vote. L'objectif est de préserver la sincérité du scrutin en laissant aux électeurs un temps de réflexion, à l'abri de toute propagande de dernière minute.

C'est là que surgit la difficulté. Le 1er mai n'est pas une journée comme les autres. C'est le principal rendez-vous annuel des organisations syndicales. Les manifestations sont traditionnellement l'occasion de défendre des revendications sociales, mais aussi d'interpeller les responsables politiques, voire d'exprimer un rejet de certains projets ou de certains candidats.

Or, cette année-là, ces prises de parole interviendraient précisément au moment où le droit électoral exige qu'aucun message ne puisse être assimilé à une propagande de dernière minute.

Attention : le droit de manifester n'est absolument pas remis en cause. Les cortèges pourront avoir lieu comme chaque année. En revanche, les organisateurs devront être particulièrement vigilants à ne pas franchir la frontière entre expression syndicale et appel à influencer le vote. C'est cette zone de tension qui explique les inquiétudes.

La controverse prend alors une tout autre dimension. Ce n'est pas seulement une question de confort du calendrier ou de symbole politique. C'est la rencontre, assez rare, de deux principes démocratiques protégés par le droit : la liberté de manifester et la sincérité du scrutin.

En fixant le second tour au 2 mai, le gouvernement ne modifie pas le droit de manifester. Mais il fait coïncider deux régimes juridiques qui, jusqu'ici, n'avaient presque jamais eu à cohabiter. C'est précisément ce télescopage qui est au cœur de la polémique.