Les règles du pluralisme politique ne concerneront plus uniquement les radios et les chaînes de télévision. Pour la présidentielle de 2027, certains grands créateurs de contenus vidéo sur YouTube et les réseaux sociaux, comme HugoDécrypte ou Guillaume Pley, devront eux aussi respecter les obligations fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom).

L'objectif est de garantir une représentation équilibrée des différentes candidatures dans le traitement de la campagne électorale. Les créateurs concernés devront d'abord respecter un principe d'équité entre les candidats et leurs soutiens, avant de passer à une obligation d'égalité pendant la campagne officielle. Leurs temps de parole et leurs temps d'antenne seront alors pris en compte.

Mais cela ne signifie pas qu'ils devront obligatoirement interviewer tous les candidats. L'Arcom ne leur impose pas de recevoir individuellement chaque prétendant à l'Élysée. Ils conservent donc une liberté éditoriale dans le choix de leurs invités, à condition de respecter les règles de pluralisme politique.

Une question de visibilité, pas seulement de temps de parole

Et c'est là que le dispositif devient particulièrement intéressant. Car l'Arcom ne va pas simplement chronométrer les interviews pour vérifier que chaque candidat dispose du même temps de parole. Elle entend également examiner les conditions de présentation et d'exposition des contenus.

Concrètement, deux candidats peuvent bénéficier d'un temps d'interview identique sans profiter de la même visibilité. Imaginez qu'un candidat fasse l'objet d'une longue interview largement mise en avant sur la chaîne, tandis qu'un autre apparaisse dans une vidéo beaucoup moins consultée ou difficilement accessible. Le temps de parole est identique, mais l'exposition ne l'est pas nécessairement.

C'est précisément ce déséquilibre que les règles de pluralisme doivent permettre de prendre en compte. Avec cette évolution, les grands créateurs de contenus concernés devront donc intégrer une nouvelle contrainte à leur travail éditorial : ils resteront libres de choisir leurs invités, mais devront veiller à ne pas déséquilibrer la place accordée aux différentes candidatures dans leur couverture de la présidentielle.