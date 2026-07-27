Présidentielle 2027 : pourquoi les sondages ne prédisent pas le futur

Marine Le Pen en tête, Édouard Philippe ou Jean-Luc Mélenchon qualifiés pour le second tour selon les scénarios… À un an de l'élection présidentielle, les premiers sondages alimentent déjà les débats.

Selon un sondage Elabe publié la semaine dernière, Marine Le Pen reste largement en tête des intentions de vote pour le premier tour de la présidentielle de 2027. Elle est créditée de 34 à 35,5% des voix selon différents scénarios testés. La place à ses côtés pour le second tour se joue, là aussi selon différents scénarios, entre Edouard Philippe et Jean-Luc Mélenchon.

Pourtant, beaucoup leur prêtent une ambition qu'ils n'ont pas : prédire le résultat du scrutin. En réalité, un sondage d'intentions de vote ne cherche pas à dire qui sera élu. En France, les sondages politiques sont encadrés par la loi du 19 juillet 1977. Ce texte impose notamment aux instituts de publier une notice méthodologique détaillant les conditions de réalisation de l'enquête, la composition de l'échantillon, mais aussi la formulation exacte de la question posée aux personnes interrogées.

Et c'est précisément cette question qui change la manière de comprendre les résultats. Les instituts ne demandent jamais : « Qui sera élu président en 2027 ? » Ils interrogent les sondés sur une situation fictive : « Si le premier tour de l'élection présidentielle avait lieu dimanche prochain, et si les candidats étaient les suivants, pour qui voteriez-vous ? »

Cette nuance est essentielle. Un sondage ne mesure pas l'avenir ; il mesure un rapport de forces à un instant donné, dans un scénario précis. Les pourcentages publiés correspondent donc à l'état de l'opinion au moment où les Français sont interrogés, et non à une prévision du scrutin qui aura lieu plusieurs mois plus tard.

C'est aussi la raison pour laquelle les instituts testent plusieurs hypothèses. L'ajout ou le retrait d'un candidat peut modifier la répartition des voix entre les autres prétendants. Les différents scénarios publiés ne sont donc pas des contradictions, mais des simulations destinées à mesurer les effets de configurations électorales différentes.