Bonne nouvelle pour le cinéma : la grève des scénaristes est terminée et les productions vont pouvoir reprendre. Mauvaise nouvelle pour la télévision : Netflix compte encore augmenter ses tarifs pour ses abonnements sans publicité, d’après des informations du Wall Street Journal.

Selon un autre média américain, The Verge, ce n'est pas pour tout de suite. La plateforme de streaming devrait attendre de proposer du nouveau contenu avant d’imposer une nouvelle hausse à ses clients. Et les premières personnes impactées seraient, d’abord, Canadiennes et Américaines.

On vous rappelle que, récemment, Netflix a mis en place un supplément de 6 euros pour partager ses codes d’accès avec quelqu’un qui n’habite pas avec nous.

Une technique bientôt copiée par Disney +, puisque la plateforme a informé ses clients canadiens qu’à partir du 1er novembre, les codes d’accès ne devront être utilisés que dans un seul et même endroit.

En revanche, on ne sait pas encore quand cette obligation arrivera dans l'Hexagone, ni la forme qu’elle prendra. Comme Netflix, cela pourra s'apparenter à un petit supplément à payer, ou une résiliation de compte par exemple.