Printemps du cinéma : les places à 5 euros du 23 au 25 mars !

C’est l’occasion de profiter de places à prix réduit : le Printemps du cinéma se tient du dimanche 23 au mardi 25 mars dans 2.500 cinémas français. Pour cette 24ème édition de l’événement organisé par la Fédération nationale des cinémas français, toutes les séances sont à cinq euros, un tarif instauré en 2023.

Moins de 2 millions d'entrées en 2024

L’an dernier, le Printemps du cinéma avait pour la première fois attiré moins de 2 millions de spectateurs dans les salles obscures, avec 1,7 million d’entrées. Cela n’avait pas empêché le secteur de connaitre une très belle année 2024, avec 181 millions d’entrées, un million de plus qu’en 2023. Des films français comme Un P’tit truc en plus, Le Comte de Monte-Cristo et L’Amour ouf avaient fortement contribué à cette hausse. En ce début d’année 2025, la fréquentation est en léger recul, avec 28 millions de billets vendus en janvier et février, -1,7% par rapport à la même période l’an passé.

Quels sont les films actuellement à l’affiche ? Le remake en prises de vue réelle de Blanche Neige devrait attirer de nombreux spectateurs, notamment chez les amoureux de Disney et les enfants. Le quatrième opus des Bodin’s, Les Bodin’s partent en vrille, était également particulièrement attendu. Autre film français : Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, comédie dramatique portée par Leïla Bekhti. Les amateurs de thrillers et films policiers pourront quant à eux profiter de The Alto Knights, avec Robert de Niro. Enfin, si vous êtes plutôt action et science-fiction, Mickey 17, du réalisateur sud-coréen Bong Joon Ho et avec Robert Pattinson au casting, est toujours à l’affiche.