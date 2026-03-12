Prix des carburants : pourquoi les supermarchés peuvent agir plus vite que l’État

Pendant que le gouvernement réfléchit à des mécanismes d’encadrement, certains distributeurs ont déjà annoncé des réductions.

Alors que les automobilistes français continuent de surveiller les prix à la pompe, le gouvernement cherche toujours la bonne formule pour faire baisser durablement le coût du carburant. Mais pendant que l’exécutif réfléchit à des mécanismes d’encadrement, certains distributeurs ont déjà annoncé des réductions.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a demandé à ses ministres d’étudier des dispositifs permettant de « plafonner les marges » sur les carburants. L’objectif : limiter les hausses à la pompe et protéger le pouvoir d’achat des automobilistes.

Dans le même temps, Michel-Édouard Leclerc a pris les devants. Le dirigeant du groupe E.Leclerc affirme avoir négocié avec la coopérative pour réduire temporairement les prix du carburant dans les stations-service des supermarchés du groupe. Résultat annoncé : une baisse moyenne d’environ 30 centimes par litre dans certaines stations. Une réduction toutefois présentée comme ponctuelle.

Pourquoi les distributeurs peuvent agir plus vite

La réponse tient à la structure même du prix du carburant. En France, celui-ci se répartit généralement de la manière suivante : environ 60 % correspondent aux taxes de l’État, notamment la TICPE et la TVA, près de 35 % dépendent du marché mondial du pétrole, fixé par l’offre et la demande internationales, et environ 5 % seulement constituent la marge du distributeur.

Or, la seule partie du prix qui peut être modifiée immédiatement, sans loi ni négociation internationale, est justement cette petite marge commerciale. Les distributeurs ont donc la possibilité de réduire temporairement leur bénéfice sur chaque litre vendu.

Si les enseignes acceptent de rogner leurs marges, ce n’est pas uniquement pour soutenir les automobilistes. Le carburant joue depuis longtemps le rôle de produit d’appel pour les grandes surfaces. En proposant de l’essence moins chère, les supermarchés attirent davantage de clients sur leur parking… et ces derniers en profitent souvent pour faire leurs courses. Autrement dit, la perte réalisée sur la station-service peut être largement compensée par les achats effectués en magasin.

Au final, ces "opérations carburant" ressemblent autant à une stratégie commerciale qu’à un geste en faveur du pouvoir d’achat. Les distributeurs peuvent agir rapidement parce qu’ils contrôlent directement leur marge — et parce qu’ils savent que l’essence bon marché reste l’un des moyens les plus efficaces pour attirer des consommateurs dans leurs rayons.