Procès Pélicot : tous les accusés reconnus coupables, 20 ans de prison pour Dominique Pélicot

Après 3 mois et demi d’un procès hors-norme devenu symbole de la lutte contre les violences faites aux femmes, la cour criminelle du Vaucluse a rendu ce jeudi 19 décembre son verdict dans l’affaire des viols de Mazan. 51 hommes, âgés de 27 à 74 ans, étaient jugés pour les viols de Gisèle Pélicot, une septuagénaire droguée aux anxiolytiques par son ex-mari, Dominique, et livrée à des inconnus pendant 10 ans. Au total, près de 200 viols ont été dénombrés. Dominique Pélicot, pierre angulaire du dossier, écope de la peine la plus lourde. Il est condamné à 20 ans de réclusion criminelle, la peine maximale, pour les viols aggravés de son ex-épouse et de l’épouse d’un co-accusé.

Tous les accusés reconnus coupables

Tous les autres accusés ont été reconnus coupables de viols aggravés (en réunion et par l’administration de substance pour une partie des accusés), à l’exception de deux. L’un était jugé pour atteintes sexuelles en réunion, tandis que les faits ont été requalifiés en agressions sexuelles en réunion pour l’autre. Quelques accusés ont également été condamnés pour la détention d’images pédopornographiques. Un accusé bénéficie d’une réduction de peine car l’altération de son discernement, en raison de sa schizophrénie, a été retenue par la cour.

Les peines pour les viols aggravés vont de 5 à 15 ans de réclusion criminelle (3 ans pour l’accusé jugé pour atteintes sexuelles, 3 ans dont deux avec sursis pour celui pour aggressions sexuelles). Elles sont donc sensiblement inférieures aux réquisitions, qui allaient de 10 à 18 ans. L’accusé qui avait drogué son épouse pour la faire violer par Dominique Pélicot écope de 12 ans de prison (17 ans avaient été requis). La peine la plus lourde, à l'exception de celle de Dominique Pélicot, est prononcée à l'encontre d'un accusé venu violer Gisèle Pélicot à 6 reprises.

Le détail des peines pour viols aggravés :

-5 ans de réclusion criminelle pour 4 accusés

-6 ans de réclusion criminelle pour 5 accusés

-7 ans de réclusion criminelle pour 4 accusés

-8 ans de réclusion criminelle pour 15 accusés

-9 ans de réclusion criminelle pour 6 accusés

-10 ans de réclusion criminelle pour 5 accusés

-11 ans de réclusion criminelle pour 1 accusé

-12 ans de réclusion criminelle pour 4 accusés

-13 ans de réclusion criminelle pour 3 accusés

-15 ans de réclusion criminelle pour 1 accusé

Six accusés ressortent libres du tribunal, dont trois en raison d'un mandat de dépôt différé lié à leur état de santé. Les accusés et le parquet ont dix jours pour faire appel du verdict.