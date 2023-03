Professeure de cosplay en Sarthe : « un épanouissement personnel et artistique »

Connaissez-vous les cosplays ? Il s’agit de la contraction de deux mots : « cos » pour « costume », et « play » pour jouer. Dans la pop culture, les cosplayeurs sont des personnes qui se déguisent en personnage de manga ou de jeu vidéo, en l’incarnant comme le ferait un acteur.

Originaire de la Sarthe, « Ellothin » en a fait son métier puisqu’elle est professeure de cosplay. Lectrice de manga depuis le lycée mais aussi amatrice de jeux vidéo : « je suis fan des licences Nintendo », la jeune femme a d’abord été invitée par un ami à une convention de pop culture. À ce moment précis jaillit le coup de foudre : « c’était il y a 12 ans, je suis tombée amoureuse de voir en vrai des personnages que j’admirais à travers les mangas, de voir que ces gens arrivaient à si bien les interpréter. Je me suis rendue compte de toute cette démarche créative de conception, et c’était mon déclic : moi aussi, j’avais envie de faire ça tous les jours. »

Incarner des personnages très éloignés

La pratique du cosplay a été comme « un épanouissement personnel et artistique ». Personnel car à travers tous les personnages « extravertis, guerriers, avec beaucoup d’assurance » qu’Ellothin a déjà interprétés, cela a permis à la Sarthoise « de pouvoir m’exprimer plus, d’imposer mes choix, mes envies. » Artistique aussi car « grâce aux cosplays, j’ai pu avoir accès à certains domaines auxquels je ne me serais pas intéressée en temps normal, comme la peinture, l’électronique, le travail de maroquinerie, le théâtre, la danse… Tout ce panel et cette polyvalence de disciplines auxquels le cosplay touche. »

La particularité d’Ellothin, c’est qu’elle créé tous ses costumes elle-même. Manipulation du cuir, notions d’électroniques, modélisation 3D, informatique, travail sur la résine... Il faut être un véritable couteau suisse pour pouvoir faire tous ces déguisements de A à Z. Mais cela a un prix, au sens propre du terme, puisque le déguisement le plus cher qu’elle a créé lui a couté plus de 3500 euros.

Une école inédite

Forte de cette passion, Ellothin a créé « la première école de cosplay en France » durant le Covid. Une structure online qui comprend actuellement une bonne dizaine d’élèves. La cosplayeuse propose des cours à la carte, sur le long terme avec des abonnements reconductibles, ou des ateliers spécialisés destinés aux personnes plus confirmées et désireuses de participer à différents concours de cosplays, qu’ils soient locaux, nationaux, ou mondiaux. Ellothin ayant elle-même gagné de grandes épreuves, avoir ses conseils avisés peut s’avérer être un solide atout.

En parallèle de son activité d'enseignante et son désir de voir son école "online" devenir un jour "physique", Ellothin façonne des costumes ou des accessoires pour les boites de jeux vidéo, fait des animations lors de divers événements, et réalise des séances de dédicaces.