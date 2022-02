Protocole sanitaire à l’école : ce qui change ce lundi 21 février

Si vous appartenez à la zone B (académies d’Orléans-Tours et de Nantes, notamment), quelques changements sont à prévoir dans le protocole sanitaire à l’école ce lundi 21 février, jour de rentrée. Il passe en effet du niveau 3 au niveau 2 dans les écoles maternelles et élémentaires.

Concrètement, cela se traduit par la levée de l'obligation du port du masque dans la cour de récréation en primaire, un allègement des règles de brassage des élèves, qui pourront désormais être mélangés avec des camarades de leur niveau et non plus seulement de leur classe, et la fin des attestations sur l'honneur que remettaient les familles après le premier autotest. Le masque reste cependant obligatoire en salle de classe. Mais le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a récemment indiqué que cette mesure serait levée avant la fin de l’année scolaire.

Pour les autotests, si l’attestation sur l’honneur n’est donc plus nécessaire, la règle reste identique cette semaine : toujours trois autotests à faire quand un élève est cas-contact. La mesure sera assouplie lundi 28 février, jour de rentrée scolaire pour la zone A (Bourgogne et Nouvelle-Aquitaine notamment). Un seul autotest à J+2 suffira alors, comme en population générale. Pas de changement en revanche pour les collèges et lycées pour la rentrée.

(Avec AFP)