PS5 : pourquoi la console de Sony est-elle toujours en rupture de stock ?

Ce n’est pas un secret, la PlayStation 5 de Sony se fait encore désirer dans les magasins et sur les sites de vente en ligne. Le moindre stock disponible est propice à une situation chaotique, poussant les clients à créer parfois des émeutes dans les rayons. Depuis le 19 novembre 2020, date de sortie de la PS5, les demandes continuent d’affluer mais le stock ne suit pas.

Une stratégie commerciale ?

Tandis que certains sites e-commerces arrivent tout de même à se procurer du stock à durée très limitée, les consoles s’écoulent à chaque fois en quelques secondes dès l’annonce de la vente. À quoi est due cette situation ? Est-ce une stratégie commerciale pour créer l’envie auprès des consommateurs ?

La réponse à cette absence permanente des rayons est en réalité la cause d’une pénurie persistante de semi-composants de la PS5 suite à la pandémie de coronavirus, puis à la guerre en Ukraine. Ces deux situations ont durement frappé la production de métaux, et donc la fabrication des puces électroniques. Comme le révèle Le Figaro, un réassort complet de la console ne verra pas le jour avant début 2023 au plus tôt. Il faudra donc s’armer de patience, ou activer les notifications de votre smartphone sur les sites e-commerces pour ne louper aucune vente.