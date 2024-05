Corée : le Nord envoie au Sud des ballons remplis… d’excréments

La phrase d’un célèbre critique gastronomique n’aurait pas pu mieux convenir. La Corée du Nord a envoyé vers le Sud des ballons remplis d’excréments d’animaux, de déchets et de papier toilette, cette semaine selon des médias sud-coréens. Les déchets ont fait le voyage grâce à des ballons, près de la frontière.

Le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-Un, avait mis en garde ses voisins le week-end dernier, affirmant que « des monticules de déchets et d’immondices seraient bientôt éparpillés dans les zones frontalières et à l’intérieur » de la Corée du Sud.

Des disques de K-Pop envoyés vers le Nord

Séoul a de son côté averti ses citoyens en leur demandant de ne pas exercer d’activité en plein air dans ces zones, et surtout de signaler toute découverte d’objets non identifiés. Car la Corée du Nord aurait aussi envoyé, via ces fameux ballons, des tracts de propagande. Un peu à l’image de ce que font régulièrement des militants sud-coréens, en envoyant eux-aussi des tracts de propagande anti Kim Jong-Un.

Ces échanges ne datent pas d’hier. Les deux Corées étant techniquement en guerre depuis l’armistice au début des années 50, il est assez courant de voir ces ballons partir du sud pour rejoindre le nord, avec, ces derniers temps, l’ajout de disques de K-Pop, genre musical interdit en Corée du Nord.