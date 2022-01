Qualité de l’air mauvaise ce vendredi au Mans et Angers

La qualité de l’air était déjà moyenne voire dégradée ce jeudi dans ces deux départements. Demain, vendredi, selon Air Pays de la Loire l’indice devrait être moyen à mauvais. La situation sera la plus dégradée dans les agglomérations du Mans et d’Angers. En cause, « la présence d’un anticyclone, des vents faibles et des températures fraiches qui entraînent une augmentation des concentrations en particules fines », précise l’organisme.