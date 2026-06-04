Quand le développement personnel devient une source de stress

Le développement personnel est à la mode, et parfois, cela peut virer à l’indigestion.

Mary-Morgane, experte en gestion du stress, prodigue sur notre antenne ses bons conseils sur des thématiques ciblées. Et ce jeudi, nous avons abordé ensemble la thématique du « développement personnel », en plein boom ces dernières années. Livres, coachs, et retraites… on voit du développement personnel partout. Alors attention à l’indigestion !

« On veut comprendre, évoluer, aller mieux, nous explique Mary-Morgane, et au début, vraiment, ça fait du bien. Mais à un moment… quelque chose cloche. Parce qu'à force de vouloir aller mieux, on se met une pression énorme par rapport à ça. » On parle de cette voix à l’intérieur qui déclenche de la culpabilité, et qui met notre système nerveux en alerte permanente. « À vouloir absolument tout guérir et aller mieux, ça se retourne contre vous », souligne notre experte.

L’erreur est de penser, en permanence, au développement personnel. Parce que sans s’en rendre compte, cela met une énorme pression sur notre quotidien. On se fixe des objectifs constamment, et si ça n’aboutit pas, on culpabilise. « Le développement personnel, c'est un outil. Un très bon outil. Mais un outil, ça s'utilise avec conscience », insiste Mary-Morgane.

Avec parcimonie

Pour cela, la première chose est bien évidemment de « doser ». Comme pour tout, il s’agit de ne pas en faire trop, ni pas assez. « Cinq heures de podcast par jour sur vos traumatismes… le système nerveux n'a plus le temps de digérer ». Il faut ensuite laisser du temps au temps. « Entre deux prises de conscience, il faut de l'espace. Du vide. De la vie normale. C'est dans ces moments-là que les choses s'intègrent vraiment », prévient Mary-Morgane.

Enfin, et c’est le plus important, arrêtez de vous observer, et d’analyser votre comportement passé et présent. « Parfois, aller mieux, ça ne ressemble à rien. Ça ressemble juste à une journée ordinaire où vous n'avez pas pensé à aller mieux. »

En clair, inutile de vous assommer de podcast, de livres ou autres… il faut prendre le temps de digérer les informations et accepter que le développement personnel c’est un mode de vie sur le long terme. Les effets ne seront pas immédiats, mais se mesureront avec le temps.

Le geste de la semaine

Alors pour prendre un peu de recul, Mary-Morgane vous propose d’oublier le temps d’une soirée le développement personnel, et de vider son cerveau. « A la place d’un contenu bien-être, faites un truc complètement inutile pour votre évolution personnelle : un film nul, une balade sans destination… (…) Le système nerveux a besoin de récréation. Pas que de travail sur lui-même. »