Qu’y a-t-il dans le vin que l’on boit ? On devrait le savoir précisément le 8 décembre prochain. Pourquoi ? Tout simplement parce que la filière du vin va devoir respecter le nouveau règlement de la Commission européenne. En d'autres mots : les professionnels du secteur vont devoir afficher les valeurs nutritionnelles et les ingrédients sur les étiquettes de leurs bouteilles.

On verra dessus un QR Code que l’on pourra flasher, ce qui nous permettre d’accéder à une plateforme sur laquelle seront mentionnées les valeurs nutritionnelles pour 100 millilitres.

On l'a mentionné plus haut, cette démarche prendra effet en décembre mais la commission européenne laisse toutefois une petite souplesse aux professionnels, avec une tolérance de deux ans pour leur laisser le temps de s’organiser et qu’ils arrivent à épuiser leurs réserves.

À quelques mois de la date butoir, certains critiquent ce nouveau fonctionnement, en soulignant que le vin est un aliment vivant et qu’il évolue au fil des années, sans parler de l’attitude du consommateur qui peut garder une bouteille dans une cave un mois, comme 10 ans.