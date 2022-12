Que devient le petit village de Bugarach, dix ans après sa fausse fin du monde ?

Que devient le village de Bugarach ?

Si l'apocalypse n'est bien entendu jamais arrivée, dix ans après, les habitants aspirent toujours à beaucoup de tranquillité même si quelques touristes continuent de fouler le sol du village, par curiosité. "On en garde un souvenir un peu flou, suspendu, où personne ne savait trop pourquoi il était présent, ni ce qu'on attendait", explique Romain Lescurieux, à l'époque étudiant en journalisme, à France 3 Régions. "En l'espace de deux mois et demi, Bugarach s'est retrouvé au New York Times !", se souvient-il.

Aujourd'hui, le pic de Bugarach attire des touristes du monde entier, facisnés par la mouvance New Age, de la recherche de rêves et des énergies. La mairie estime encore à "10 000 le nombre de passages par an sur la montagne, en comptant aussi les simples randonneurs", précise France 3 Régions. De plus, le village fait désormais partie du parc naturel régional Corbières-Fenouillèdes. De quoi, on l'espère, attirer d'autres visiteurs que des adeptes de croyances mystiques et farfelues.