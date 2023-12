Que faire ce week-end ? Nos idées sorties

Les fêtes de fin d’année approchent et les marchés de Noël fleurissent. Dans le Loiret, le château de la Bussière vous propose de vous plonger à partir de dimanche dans l'univers féérique de Noël, que petits et grands en prennent plein les yeux et en sortent heureux ! Comme l'an dernier, l’édition 2023 est un Noël en fleurs du jardin, travaillées pour en faire un décor unique et magique grâce au fleuriste/ Arnaud Mehn et aux bénévoles. De nombreuses animations sont aussi prévues : spectacle de magie, enquête pour retrouver la fleur préférée du père Noël, bricolage de Noël à remporter chez soi, Troquet du Père Noël, balade en calèche dans le parc...

En Indre-et-Loire, le château du clos Lucé à Amboise, les enfants et leurs familles peuvent participer à des ateliers manuels autour du thème de Noël. Ils repartent avec leurs propres créations. Des tours de calèche permettent de découvrir le parc de cinq hectares bien au chaud sous un plaid.

A Chenonceau, les enfants découvrent dans les cuisines des sucres d’orge et autres bonbons géants créés tout spécialement par le Conservatoire de la Confiserie d’Amboise!

Au Mans, le salon des vins et gastronomie c’est jusqu’à dimanche au centre des expositions. Des producteurs, artisans et spécialistes de toute la France se réunissent pour vous proposer des dégustations, des conseils et leurs produits.

A Angers, un rendez-vous pour vous faire tourner la tête. Jusqu’à dimanche, jeunes et moins jeunes ont rendez-vous à la traditionnelle Foire Saint-Martin, place de La Rochefoucauld. Près de 150 manèges, attractions et stands alimentaires attendent les familles et les amateurs de sensations fortes.