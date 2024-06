Quel est le plus beau tram de France ? Votez pour votre préféré

C’est une nouveauté qui va ensoleiller les yeux des Orléanais ! Depuis le 7 juin dernier, une nouvelle rame de tramway a été mise en service. Dévoilée à l’occasion du passage du Tour de France dans la ville, cette édition personnalisée reprend le jaune emblématique du leader de la course. Sur ses deux flancs, des coureurs sont représentés, accompagnés du pont Georges V sur lequel ils passeront au début de l’étape.

Ce tramway unique, n’est plus une exception à Orléans. Il fait suite à des rames personnalisées aux couleurs des équipes de basket, de handball et de rugby qui circulent déjà en ville. Une édition spéciale pour le Festival de Loire avait même parcouru les deux lignes de la métropole orléanaise pendant quelque temps. Ces tramways sont souvent accompagnés de tarifs préférentiels proposés par le transporteur Keolis.

Ce phénomène de différenciation n’est pas nouveau et s’implante de plus en plus en France. Faisons donc un petit état des lieux des tramways français.

Un changement national

Orléans n’est pas la première ville à revêtir les couleurs du tour. Saint-Etienne a, elle aussi, investi dans une personnalisation de ses véhicules verts pétants. Une d’entre elles, par exemple, fût nommée « Game of Tram », en référence à la célèbre série "Game of Thrones", afin de mettre en avant des communes de l’agglomération stéphanoise. Les habitants ont pu également constater que leur tram avait revêtu un masque durant la pandémie de COVID… En tout, près d’une dizaine de personnalisations ont été réalisées.