Quel est le programme au Mans pour la nuit des musées ?

La nuit des musées, c’est ce samedi partout en France. Lancé par le ministère de la Culture, l’événement permet à tous les musées d’ouvrir leurs portes au public gratuitement, de la tombée de la nuit jusqu’à minuit.

Sérigraphie et poterie

Pour cette 19e édition, on se penche sur la programmation des musées de la Sarthe, au Mans. Jérôme Paillasson, responsable du pôle des publics, assure que de très nombreuses activités seront au menu, avec un à deux temps forts par établissement. Il détaille le programme en commençant par le musée Vert : « il y aura la présence des artistes de ‘La Racle’ qui ont réalisé avec des élèves une sérigraphie inspirée de l’exposition ‘Géant’. Une sérigraphie sera offerte au public. Ce sera un moment familial très intéressant. Puis au Carré Plantagenêt, plusieurs artisans et archéologues vont présenter leurs techniques et métiers en lien avec les collections archéologiques. Il y aura un céramiste pour découvrir le travail de la poterie et de la céramique. » Enfin au musée de Tessé, ce samedi signera l’ouverture de l’exposition autour de l’artiste contemporain Philippe Cognée, qui durera jusqu’au mois de novembre.

Grâce à la nuit des musées au Mans, la fréquentation est en moyenne multipliée par cinq, assure Jérôme Paillasson, qui revient sur les objectifs de cet événement : « valoriser nos collections pour ouvrir nos musées sur un temps festif et un peu hors du temps. L’atmosphère est différente, c’est une autre approche des collections par les lumières créées. »

À noter que durant toute la soirée, des médiateurs seront dans les salles, et de courtes visites de 15 à 20 minutes auront lieu dans les différents espaces des musées. Un rendez-vous qui ne pourra faire que du bien aux établissements manceaux, qui connaissent déjà un bon début d’année. « On a une très bonne fréquentation sur les trois premiers mois de l’année 2023, qui est bien plus importante qu’en 2022 », se réjouit le responsable du pôle des publics.