Quelques idées sorties pour ce week-end

Le château de Cheverny active son mode « Noël » ! Jusqu’au 14 janvier, le monument revêt ses habits de lumières, pour plonger ses visiteurs dans un décor festif et féérique. Au programme donc des décorations lumineuses géantes dans tous les jardins, et chaque pièce du château décorée. Les propriétaires du château donnent par ailleurs rendez-vous aux visiteurs dimanche. Les billets sont uniquement en vente sur place. Plus d’infos sur le site du château.

Noël s'inviste aussi dans les châteaux de Touraine. Sept grands châteaux de Touraine revêtent leurs plus belles décorations, pour plonger le visiteur dans un l’ambiance des fêtes de fin d’année. Direction donc Amboise, Azay-le-Rideau, Chenonceau, Chinon, Langeais, Loches, et Villandry. L’un met à la l’honneur la gastronomie, quand l’autre propose une décoration très nature.Noël au Pays des châteaux a lieu jusqu’au 2 janvier. À noter que des nocturnes sont également proposées. Il est par ailleurs conseillé de réserver sa place en amont, notamment pour les animations. Pour ceux qui souhaitent visiter plusieurs châteaux, un pass à tarif réduit est proposé.

Le festival Lumières sur le Bourbonnais revient cet hiver. Un mapping est projeté sur 7 monuments de l’Allier jusqu’au 6 janvier: la Mal Coiffée à Moulins, Hotel de Ville de Commentry, le château des Ducs à Montluçon notamment. C’est tous les soirs à partir de 17h30 et c’est gratuit!

Comme chaque année début décembre se tient le Téléthon. C’est la 37e édition cette année. L’an dernier, 90 millions d’euros avaient été récoltés pour financer la recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires et contre les myopathies.De nombreuses animations sont prévues un peu partout. RDV par exemple parc Monod au Mans ce samedi, des randonnées sont organisées à Tours. À Orléans, plusieurs rendez-vous sont à noter dans votre agenda. Un chalet solidaire est installé sur le marché de Noël place du Martroi, avec vente d’objets confectionnés par les usagers d’Anim’ Orléans Carmes. Des animations nautiques sont aussi proposées ce samedi au centre nautique de La Source.Pour donner rendez-vous sur sur don.telethon.fr ou au 3637.