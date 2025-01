Quels artistes se produisent pour la cérémonie d’investiture de Donald Trump ?

Élu en novembre dernier, Donald Trump va devenir officiellement ce lundi 20 janvier le 47ème président des Etats-Unis. Son deuxième mandat débute aujourd’hui à l’occasion de l’Inauguration Day, un jour d’investiture ponctué de nombreuses cérémonies, en présence de plusieurs artistes. Il y a 4 ans, pour l’investiture de Joe Biden, Lady Gaga était ainsi venue interpréter l’hymne national américain, tandis que Jennifer Lopez avait chanté This Land Is Your Land et America the Beautiful.