Les négociations entre les médecins généralistes et spécialistes et l’Assurance maladie ont enfin abouti à une signature la semaine passée, celle d’une nouvelle convention sur cinq ans qui officialise l’augmentation des prix pour les consultations médicales.

Concrètement, dès le 5 décembre, quand vous irez chez votre médecin généraliste, le prix ne sera plus de 26,50 euros, mais de 30 euros. Soit une hausse de plus de 13%. Mais pas de panique, vous continuerez à être remboursés à 70% par la Sécurité sociale, le reste par la mutuelle.

En ce qui concernent les médecins spécialistes, cela varie en fonction des pratiques. Il y aura une augmentation de plus de 5 euros chez le gynécologue. Et chez le pédiatre, en fonction de l’âge de l’enfant, la consultation va prendre entre 50 centimes et 13 euros.

Attention, pour la plupart de ces exemples, il y aura aussi une nouvelle hausse qui s'ajoutera dès juillet 2025.

Enfin, il faut savoir que toutes ces augmentations ne vont pas se faire sans contrepartie des médecins. En échange, il est demandé aux praticiens de réduire leurs prescriptions de médicaments et d’arrêts de travail. Vous voilà prévenus !