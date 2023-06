Quoi de prévu au Mans à l’occasion de la fête de la musique ?

41 ans après la première édition lancée par Jack Lang, on va encore pouvoir cette année danser et chanter dans les rues aux sons de musiques rock, pop, rap, soul ou jazz. Cela se passe ce mercredi soir partout en France, et notamment dans le département de la Sarthe, au Mans.

La musique, ce n’est pas que pour les adultes. La preuve à 17h au Blue Zinc où la salle va tout simplement se transformer en dancefloor pour les enfants. Dès l’âge de trois ans, vos petits loups pourront danser à l’occasion du spectacle Kids Party. L’événement se fait en collaboration avec le centre social Simone Veil.

Puis à partir de 18h, des concerts auront lieu place des Jacobins où deux scènes seront installées, mais aussi place de la République, avec des espaces danse et fanfare, à côté du jardin éphémère.

Un peu plus tard aux alentours de 19h, le groupe manouche et jazz Spilova mettra l’ambiance à la guinguette des Tanneries.

Vous pouvez retrouver la programmation complète de la Fête de la musique 2023 ici.