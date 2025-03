Rabbin agressé à Orléans : une marche silencieuse mardi 25 mars

Une marche silencieuse est organisée ce mardi 25 mars à Orléans, après l’agression du rabbin Arié Engelberg samedi après-midi, en centre-ville. Ce dernier, qui quittait la synagogue, a été pris à partie verbalement et frappé par un individu qui a pris la fuite, le tout sous les yeux de son fils de 9 ans. Le suspect a finalement été interpellé dans la soirée et placé en garde à vue. Âgé de 16 ans, il était encore entendu par les forces de l’ordre ce dimanche soir, tandis qu’une enquête a été ouverte pour « violences volontaires en raison de l’appartenance réelle ou supposée de la victime à une religion ».

La Licra (Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme) du Loiret et la communauté juive invitent donc ce mardi les citoyens à se joindre à une marche silencieuse, au départ de la synagogue à 18h. « Ces faits de la plus haute gravité et manifestement antisémites heurtent profondément nos valeurs républicaines », écrit la Licra 45 dans un communiqué, réaffirmant que « la lutte contre toute forme de haine, de racisme et d’antisémitisme doit être l’affaire de tous ».