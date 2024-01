14 jours de course, dans le désert, en Arabie Saoudite. Voilà le programme pour les participants, professionnels et amateurs. Parmi ces derniers, il y a Frédéric Chesneau, un chef d’entreprise loirétain, fan de la première heure. Âgé aujourd’hui de 53 ans, il a été bercé par le Paris-Dakar, avant de se lancer officiellement en 2020.

Il comptabilise désormais trois courses aux côtés de son frère, et a donc débuté sa quatrième participation. 2024 sera néanmoins l’année du changement pour lui, puisqu’il s’est engagé non pas avec son frère, mais avec un ami, Lionel Romanin. Il change également de véhicule, passant de la catégorie SSV à l’auto Century, véhicule de type buggy.

« La particularité qu’on a c’est qu’on alterne le pilotage et la navigation, nous explique Frédéric. Ce n’est pas forcément ce qu’il y a de mieux pour la performance (…) mais nous, dans le Dakar, on ne va pas chercher la performance. On y va pour faire partie de l’aventure, pour essayer de faire du mieux qu’on peut ».

Le podium, ce n’est en effet pas ce qu’il vient chercher. Le Loirétain aime surtout l’aventure que le Dakar lui procure. « Partir sans savoir où vous allez aller. Vous partez sur 500 ou 600 km sans vraiment savoir où vous allez arriver. Quand on arrive à la fin de la spéciale, ça veut dire qu’on a trouvé le bon chemin et le cheminement pour arriver jusqu’au bout. Et puis, c’est une aventure humaine ».

La fin du Rallye Dakar 2024 est prévue le 19 janvier prochain. La course est longue, et c’est d’ailleurs la principale difficulté que relève Frédéric. « II faut bien gérer la fatigue. On est là pour le plaisir, mais quand il y a des gens qui se blessent, c’est toujours émouvant. Il faut être vigilant et faire attention ».

Le Dakar est à suivre sur l’Equipe TV ou France TV.