La galère des ressortissants français coincés au Moyen-Orient continue de faire parler d’elle.

Mercredi, la porte-parole du gouvernement a annoncé que 20 000 Français avaient été rapatriés de la région, dont 2 000 grâce à des vols affrétés par l’État. Une bonne nouvelle, mais qui s’accompagne d’un bémol : même pour ces vols organisés par le gouvernement, les passagers doivent contribuer financièrement, avec des tarifs oscillant entre 350 et 680 euros. Cette mesure a suscité de nombreuses réactions et interrogations parmi les voyageurs.

Comment se fait-il que des vols financés par l’État ne soient pas totalement gratuits ? La réponse réside dans le cadre juridique européen. En effet, lorsqu’un État propose un service qui ressemble à une activité commerciale — comme le transport de passagers d’un point A à un point B — il ne peut pas le subventionner librement si des compagnies privées continuent de desservir la même route.

Dans le cas du Moyen-Orient, la situation reste tendue, mais des vols commerciaux existent encore via des hubs comme l’Égypte ou Oman. Si la France prenait en charge intégralement le rapatriement de ses ressortissants, elle risquerait d’être accusée de distorsion de concurrence, ce que le droit de l’Union européenne encadre très strictement. Pour respecter ces règles, l’État demande donc une participation aux passagers, afin que le coût reste proche de celui du marché.

Cette règle montre que, même en période de crise, l’État n’a pas le droit de devenir une compagnie aérienne gratuite pour ses citoyens. Les rapatriements organisés par le gouvernement ne sont pas une œuvre philanthropique, mais un service encadré juridiquement et économiquement. Les Français qui choisissent de profiter de ces vols doivent donc s’acquitter d’une contribution, qui reflète le prix réel d’un billet sur le marché aérien, tout en bénéficiant d’une sécurité et d’une organisation qui leur auraient été difficiles à obtenir par des vols commerciaux classiques.

En résumé, ces vols d’État ne sont pas gratuits, non par volonté de pénaliser, mais pour respecter le cadre légal européen et maintenir un équilibre avec les compagnies privées. Une précaution qui illustre combien la législation européenne peut influencer des situations d’urgence et même la mobilité de citoyens en détresse.