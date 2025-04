"Rapide", "Le Mélange des genres" à voir au cinéma le 16 avril

Dans Le Mélange des genres, Léa Drucker et Benjamin Lavernhe sont Simone et Paul. Elle, est une flic aux idées conservatrice. Lui, est un concubin bien sous tous rapports, qui vit dans l’ombre de sa moitié, Charlotte (Julia Piaton).

"Réalisateur vieillissant, mâle, hétéro et blanc" selon sa propre description, Michel Leclerc a eu l’idée de Mélange des genres après les nombreuses discussions qu’il a eu avec son épouse autour du mouvement #MeToo, ayant "le sentiment d'être assigné à ce qu’il représentait et non à ce qu’il pensait"…

Pour porter toutes ses réflexions, il fait appel à deux grands acteurs, brillants aussi bien dans le drame que dans la comédie qui s’en donnent à cœur joie.

Tant et si bien que Benjamin Lavernhe est reparti avec le prix d’interprétation masculine lors du dernier Festival de l’Alpe D’huez…

Egalement en salles cette semaine

"Mélange des genres" toujours, ou plutôt lutte contre les clichés avec Rapide.

L’histoire de la jeune Max qui a tout pour devenir championne de F1, sauf le bon chromosome (selon l’avis des pontes du milieu).

Un ex pilote un peu fou décide néanmoins de la prendre son aile…