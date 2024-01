Reconversion : trouver sa voie en 2024

La reconversion professionnelle est une aventure excitante et semée d'embûches. Un nombre croissant de personnes choisissent de changer de carrière, motivées par le désir de trouver un travail plus épanouissant, de s'adapter à un marché du travail en mutation ou de répondre à des aspirations personnelles plus profondes. Dans un monde en constante évolution, où les compétences requises changent rapidement et où les opportunités se multiplient dans des domaines nouveaux et émergents, la reconversion professionnelle est devenue une étape clé dans la vie professionnelle de beaucoup.

Etape n°1 : l'évaluation de soi et le bilan de compétences

Le premier pas dans le voyage de la reconversion est l'évaluation de soi et le bilan de compétences. C'est une étape essentielle pour comprendre ses forces, ses compétences et ses aspirations. Un bilan de compétences complet permet d'établir un profil détaillé du candidat, en évaluant les compétences techniques, les qualités personnelles et les expériences professionnelles. Il permet également de sonder les motivations profondes et les aspirations, assurant que les choix de reconversion sont alignés avec les valeurs et les objectifs à long terme du professionnel​​.

Etape n° 2 : financer sa reconversion

Le financement de la reconversion professionnelle est un aspect crucial. Les salariés peuvent utiliser leur Compte Personnel de Formation (CPF) pour financer leur projet. Des dispositifs tels que le Projet de Transition Professionnelle, le plan de développement des compétences, et la Promotion par Alternance (Pro-A) sont disponibles pour les aider.

Pour les demandeurs d'emploi, il existe des aides complémentaires comme l'Aide au Retour à l’Emploi Formation (AREF), l’Aide Individuelle à la Formation (AIF), et l’Action de Formation Conventionnée (AFC). Les auto-entrepreneurs bénéficient également d'un CPF crédité de 500 € par an, financé par une contribution à la formation professionnelle (CFP) à l’URSSAF​​.

Etape n°3 : choisir sa formation

Choisir la bonne formation est une étape déterminante. Il est important de tenir compte de critères tels que le diplôme obtenu, le contenu de la formation, la conformité avec les attentes du marché, le format de la formation, le plan de financement, l'expertise de l'organisme de formation, et la procédure d'admission. Chaque formation doit être évaluée pour sa pertinence et son adéquation avec les objectifs personnels et professionnels​​.

Etape n°4 : trouver son premier travail post reconversion

Trouver son premier emploi après une reconversion est la dernière étape. Il est important de savoir se positionner dans le marché de l'emploi, de mettre à jour son CV et son profil LinkedIn, et de se préparer aux entretiens. Il faut apprendre à valoriser son parcours et à structurer ses réponses lors des entretiens pour mettre en avant les compétences et les expériences acquises au cours de la reconversion.

Les secteurs porteurs pour une reconversion

Pour une reconversion réussie en 2024, il est judicieux de se tourner vers des secteurs porteurs. Parmi eux, on trouve les métiers de l'environnement, comme le paysagiste ou le technicien de traitement des déchets, les métiers de l'artisanat et du BTP, tels que le couvreur ou le menuisier, et les métiers du marketing et des relations commerciales. L'évolution technologique ouvre également des opportunités dans des domaines comme l'intelligence artificielle, la cybersécurité, l'énergie, et l'éducation​​​​.

Les métiers de la tech et du numérique

Les métiers de la tech et du numérique représentent un domaine particulièrement prometteur pour ceux qui envisagent une reconversion professionnelle en 2024. L'essor de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité, et de la transformation numérique dans presque tous les secteurs crée une forte demande pour des compétences spécialisées dans ces domaines.

Les rôles comme architecte en cybersécurité, ingénieur en intelligence artificielle, et développeur de logiciels offrent non seulement des perspectives de carrière intéressantes mais aussi la possibilité de travailler à la pointe de la technologie. Ces métiers nécessitent souvent une formation spécialisée, mais ils offrent en retour des opportunités de carrière dynamiques et en constante évolution. La reconversion dans ces domaines peut ouvrir la voie à des rôles innovants, stimulants et bien rémunérés, tout en offrant la flexibilité de travailler dans divers secteurs et entreprises​.

Pour conclure, la reconversion professionnelle en 2024 est un parcours personnel et professionnel enrichissant. En suivant ces étapes et en se concentrant sur les secteurs porteurs, il est possible de trouver une nouvelle voie professionnelle épanouissante et alignée avec ses aspirations et valeurs.