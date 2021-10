Record : 8 004 abdominaux en une heure. Et vous, combien en faites-vous?

Le détenteur du titre a défié son cadet de surpasser son record de 6 788 abdos, réalisé en 2017, alors qu’il avait 81 ans. Et il a mis les formes pour persuader son jeune et potentiel challenger : « Il m’a charrié pendant un an », a déclaré Nicolas Bodereau au journal Ouest France.

Il faut dire que le Sarthois, footballeur amateur au club de Sablé-sur-Sarthe, revendiquait le nouveau record de 9 996 relevés de buste, mais l’exploit n’avait pas été officiellement validé, puisque effectués chez lui lors du premier confinement. Record que le champion du monde en titre se refusait à reconnaître tant qu’il n’avait pas été constaté par huissier.

Le défi a donc été relevé ce samedi 16 octobre, au centre socioculturel de Nazelles-Négron en Indre-et-Loire. La confrontation s’est soldée au bout d’une heure, par une rentrée au Guinness Book et un total de 8 004 abdominaux pour Nicolas Bodereau, contre 6 745 pour Roger Prevost. Deux performances qui inspirent le respect.