Record : cette carte Pokémon très rare en vente pour 1 million d’euros

Vous avez encore des boîtes de cartes Pokémon cachées dans un tiroir ? Ressortez-les ! Ces dernières pourraient valoir de l’or. Et ce n'est pas Mister Fuji, un collectionneur reconnu, qui pourra dire le contraire. L'homme vient de mettre en vente une carte Pokémon "Pikachu Illustrator", au prix d’un million d’euros en achat immédiat ce mercredi 22 février sur le site eBay. "Une pièce unique, authentifiée par PSA, le Pikachu Illustrator. Illustrée par la très talentueuse Atsuko Nishida, c’est à la fois l’une des cartes les plus populaires du hobby et l’une des plus rares au monde", a commenté le vendeur.

Très rare, cet objet collector a été édité au Japon en 1998. Seuls 39 exemplaires de cette carte ont d'ailleurs été imprimés et certains n'ont même jamais été officiellement commercialisés. C'est d'ailleurs la première fois que cette fameuse carte est vendue dans l'Hexagone.