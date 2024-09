« Redonner la vue à ceux qui l’ont perdue » : où en est l’ambitieux projet Blindsight d’Elon Musk ?

Rendre la vue aux aveugles : un rêve bientôt réalité ? Le controversé milliardaire Elon Musk annonce ce mardi 17 septembre que le dispositif Blindsight de son entreprise Neuralink a reçu un feu vert des autorités. L’agence américaine des médicaments, la FDA, l’a désigné « dispositif révolutionnaire ». Concrètement, cela va permettre à Neuralink d’accélérer son développement en effectuant des tests supplémentaires sous la supervision de la FDA.

Le projet d’Elon Musk est ambitieux. Le fantasque propriétaire de X et Space X estime que son dispositif permettra « à ceux qui ont perdu leurs deux yeux et leur nerf optique de voir. Si le cortex visuel est intact, il permettra même à ceux qui sont aveugles de naissance de voir pour la première fois. » Une vision qui sera « au début de faible résolution, comme les graphiques Atari, mais elle aura éventuellement le potentiel d'être meilleure que la vision naturelle et de vous permettre de voir dans les longueurs d'onde infrarouges, ultraviolettes ou même radar », poursuit Musk, qui assure que son dispositif fonctionne déjà sur les singes.

Des scientifiques remettent en cause le projet d'Elon Musk

Cependant, rien n’indique pour le moment que Neuralink est parvenu à mettre sa technologie au point, aucune preuve que des singes aient retrouvé la vue n’ayant été fournées par l’entreprise. Fin juillet, plusieurs scientifiques américains avaient d’ailleurs remis en doute le projet Blindsight. Il repose sur le principe « erroné » qu'implanter des millions de petites électrodes dans la partie du cerveau chargée de traiter les informations visuelles aboutira à une vision en haute résolution, avait indiqué Ione Fine, professeure à l'Université de Washington et co-autrice de l'étude. Elle et ses équipes avaient créé un modèle informatique afin d'étudier quelle serait l'expérience vécue avec un implant cérébral Blindsight. Selon Ione Fine, outre la stimulation de cellules comme pourrait le faire l’implant, il faudrait aussi créer un code neuronal se diffusant aux cellules, ce que la science n’est pas encore parvenue à faire.