Reflet : le nouveau film de Disney aborde la dysmorphie corporelle avec une héroïne plus-size (vidéo)

Plutôt habitué de mettre en avant des princesses aux corps minces, Disney a décidé de créer un court-métrage plus inclusif avec, pour la première fois, une héroïne plus-size. Dans son nouveau film Reflet réalisé par Hillary Bradfield et disponible sur Disney +, la firme américaine met en avant une jeune danseuse de ballet qui souffre de dysmorphie corporelle. "[Bianca] se bat contre son propre reflet, surmontant le doute et la peur en canalisant sa force intérieure, sa grâce et sa puissance", écrit le magazine Glamour UK.

Des courts-métrages expérimentaux

Ce projet est le sixième épisode de la saison 2 de la série de films expérimentaux de Disney baptisée Short Circuit, et qui regroupe des productions abordant des sujets sociétaux. Dans la bande-annonce de Reflet, on voit ainsi la jeune protagoniste en train de danser devant un miroir qui finit par se briser. Une séquence forte qui représente la relation compliquée qu’elle entretient avec son propre corps.