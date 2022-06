Région : les donneurs de sang manquent toujours à l’appel

Chanelle André, chargée de communication à l’EFS Centre-Pays de la Loire dresse le même constat. "En Centre et Pays de la Loire on est à peu près sur la même échelle, puisqu’on a 7900 poches de produits sanguins en stock alors qu’on devrait être plutôt à 10 000". Et ajoute : "à la veille de cette journée mondiale, on que constate que seulement 30% des créneaux ont été pris en Centre-Val de Loire et Pays de la Loire".

Si les donneurs sont de plus en plus difficiles à trouver, c’est dû notamment au Covid. "L’EFS souffre toujours des conséquences de la pandémie. Nous avons du mal à recruter de nouveaux donneurs, aujourd’hui il y a de nouveaux modes de vie des citoyens, les personnes ont fait évoluer leur quotidien", poursuit Chanelle André. Elle détaille :

Au manque de donneurs s’ajoute le manque de personnel médico-technique pour réaliser les collectes. En zone Centre-Pays de la Loire par exemple, l’EFS recrute une dizaine de médecins et d'infirmières diplômés d’État, "sur Bourges, Châteauroux, Chartres, Le Mans, Angers ou encore Tours". Il est d'ailleurs possible de postuler en cliquant juste ici.

Avec cette Journée Mondiale des Donneurs de sang, l’EFS espère attirer les volontaires. Plus de 500 donneurs sont attendus à Orléans, 230 à Angers ou encore une centaine à Vierzon et Châteauroux. Pour trouver un rendez-vous près de chez vous et les collectes spécifiques à l'événement, direction le site de l'EFS. On vous rappelle les conditions à remplir pour donner votre sang : être âgé entre 18 et 70 ans, peser 50 kilos minimum et être en bonne santé.