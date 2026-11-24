Le président de la République réfléchit à inscrire une règle d’or budgétaire dans la Constitution. L'objectif serait de contraindre les futurs gouvernements à respecter une trajectoire de retour à l'équilibre des finances publiques sur plusieurs années. Le projet pourrait être soumis au Congrès, à Versailles, dès janvier.

Mais pourquoi Emmanuel Macron souhaite-t-il modifier la Constitution plutôt que de faire voter une simple loi ?

La différence est importante. Un gouvernement peut tout à fait faire adopter une loi pour encadrer les dépenses publiques et fixer des objectifs budgétaires sur plusieurs années. D'ailleurs, la France dispose déjà de lois de programmation des finances publiques. Mais ces textes ne s'imposent pas juridiquement aux budgets annuels : un gouvernement et une majorité parlementaire peuvent voter un budget qui s'écarte de la trajectoire initialement prévue.

Inscrire cette règle dans la Constitution changerait donc la portée de cet engagement. Une fois constitutionnalisée, la contrainte aurait une valeur juridique supérieure à celle d'une loi ordinaire. Les futurs gouvernements devraient alors composer avec ce cadre constitutionnel lorsqu'ils prépareraient leurs budgets.

Et surtout, pour supprimer ou modifier cette règle, il ne suffirait plus de faire voter une nouvelle loi. Il faudrait engager une révision de la Constitution, une procédure beaucoup plus exigeante. Le texte doit d'abord être adopté dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et le Sénat. S'il est ensuite soumis au Congrès, il doit recueillir une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

C'est tout l'intérêt politique d'une telle réforme : rendre beaucoup plus difficile l'abandon de la trajectoire budgétaire par les gouvernements qui se succéderont.

La règle d'or ne rendrait donc pas nécessairement les déficits impossibles. Elle viserait surtout à inscrire dans la durée une discipline budgétaire que les majorités futures ne pourraient plus modifier aussi facilement.