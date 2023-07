Remaniement gouvernemental : premiers changements dans les ministères

Après avoir conforté sa place à Matignon en tant que Première ministre, Elisabeth Borne avait la tâche de revoir son gouvernement. C'est chose faite ce jeudi 20 juillet avec l'annonce de changements dans certains ministères.

Du changement sur deux ministères majeurs

Les premières infos sont tombées un peu après 15 heures. Avec deux changements importants. François Braun fait ses valises pour laisser le ministère de la Santé à Aurélien Rousseau. Une figure peu connu du grand public. Il était jusqu'ici directeur de cabinet d'Elisabeth Borne. Cet énarque de 47 ans avait aussi dirigé l'Agence régionale de Santé d'Ile-de-France. Il devra faire face à deux dossiers importants : les déserts médicaux et les difficultés de recrutement dans les centres hospitaliers.

Au ministère de l'Education Nationale, là aussi, du changement. Pap Ndiaye laisse sa place à Gabriel Attal, jusqu'alors ministre délégué aux Comptes publics. Il est ainsi le plus jeune titulaire de ce poste. Un ministère au plus gros budget de l'Etat, sous la Ve République. Avec des problématiques autour du baccalauréat, la rémunération des enseignants et du harcèlement scolaire.

Et pour remplacer Gabriel Attal, au ministère des Comptes public, un girondin. Le député Renaissance, Thomas Cazenave.